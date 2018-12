di Paolo Calia e Valentina Dal Zilio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Ermes quasi sbuffa dietro al bancone: «Tra cinque anni vado in pensione. E trovare giovani che vogliono intraprendere questa professione è impossibile». Il problema è proprio questo: i locali più tipici della città, lo scrigno delle trevigianità, soffrono di una preoccupante e inarrestabile crisi di vocazioni. Il mestiere dell'oste non attira più, le osterie vere stanno lentamente scomparendo. Ermes, che da trent'anni manda avanti praticamente da solo la piccola attività proprio davanti a Ca' Sugana, lo ammette senza troppi giri di parole: «Quando andrò in pensione non so chi prenderà questo locale, non so se rimarrà ancora così. Adesso è molto difficile trovare ragazzi che vogliano imparare questo mestiere.E poi bisogna conoscere i prodotti, i vini, abbinamenti. Vendo vino da tanti anni e le cose da