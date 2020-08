CASTELFRANCO Femori, clavicole, ulne e ossicini di vario genere riemergono dal terreno del cimitero. Uno scenario da film dell’orrore che ha lasciato sgomenti i cittadini più sensibili passati per la piccola via che costeggia la parte più vecchia del campo santo, nella zona dove riposa il conte Bolasco. Ma, quello a cui hanno assistito , è ben lontano dall’essere un set cinematografico. Si è trattata per lo più di una disattenzione da parte degli operatori di Castelfranco patrimonio servizi in seguito alle forti piogge dei giorni scorsi , ma in poche ore gli operai hanno riportato la situazione alla normalità rimuovendo i resti.

IL RITROVAMENTO

«È un campo santo molto vecchio dov’è normale che capitino queste cose quando vengono fatte operazioni –spiega il direttore di Cps, Massimo Melato– A nche nel periodo del Covid e in quello primaverile abbiamo continuato i lavori programmati muovendo la terra , che va poi lasciat a moss a e con la pioggia è venuto a galla quello che prima non si vedeva » . Le precipitazion i hanno scavato il terreno portando alla luce le ossa dei defunti che erano stati seppelliti decine di anni fa. In passato infatti, le sepolture all’interno delle bare non erano comuni e i corpi venivano tumulati direttamente all’interno di fosse piuttosto profonde e non era raro che venissero anche messi uno sopra l’altro. « Oggi ci sono le casse, anche rivestite con lo zinco, che risolvono i problemi di questo tipo – afferma Melato – Q uella parte del c imitero è molto vecchi a e all’epoca non c’erano le casse. È una situazione che purtroppo può capitare, è normale anche se sicuramente non bella da vedere » .

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che gli operatori di Cps si trovano davanti a circostanze simili . Già in passato a seguito di lavori o precipitazioni è successo che sulla superficie del terreno si vedessero delle ossa. «È una situazione che ogni tanto si ripropone ma siamo sempre stati attenti a intervenire subito per evitare che i cittadini potessero notarle – precisa il direttore – Questa volta c’è stata un minimo di disattenzione e qualcuno l’ha notat a prima che potessimo sistemare. Sono d’accordo che non sia una bella visione ma per noi è normale amministrazione e può capitare una disattenzione soprattutto in un periodo di lavoro così intenso. Ora l’idea è quella di circoscrivere la zona per evitare che ci situazioni simili si ripresentino » . © RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA