Ospizio abusivo, la rabbia dei parenti: «Adesso siamo pronti a fare causa»

«Noi siamo la parte lesa. Adesso non possiamo rimetterci: qualcuno deve venirci incontro con le tariffe, altrimenti gli anziani rischiano di non trovare posto in nessun’altra casa di riposo. Siamo pronti a tutelarci in ogni sede». A parlare è Fabio Canziani, figlio di una signora di 84 anni ospite della Home Claudia Augusta di Casale. Dopo l’iniziale smarrimento in seguito al blitz dei Nas, ora le famiglie dei 35 anziani che vivono nella struttura di vicolo San Francesco stanno riordinando le idee. «Siamo parte lesa rispetto alla società che gestisce la casa di riposo, dato che nessuno ci aveva mai detto che non era autorizzata a ospitare anziani non autosufficienti – incalza Canziani – ma anche nei confronti delle istituzioni, visto che la struttura opera con le stesse modalità dal 2013 e a quanto pare è diventato un problema solo adesso». Non si punta il dito contro qualcuno in particolare. Si guarda a tutti gli enti coinvolti, dal Comune all’Usl della Marca.



L’ISPEZIONE

Venerdì le famiglie erano state chiamate in fretta e furia per far spostare i loro cari altrove. Poi il sequestro dell’immobile è stato sospeso. In teoria fino al termine delle feste di Natale. Non si poteva fare altrimenti: era impossibile riuscire a spostare in altre case di riposo i 35 anziani, compresi 21 non autosufficienti, nel giro di poche ore. Ieri sera le famiglie si sono riunite negli spazi della Claudia Augusta. Qui hanno iniziato a discutere per trovare una soluzione. Non c’è troppo tempo. Proprio oggi in municipio di Casale si terrà un primo incontro per decidere come ridistribuire gli anziani. Una decina sono residenti a Casale. Compresa la madre di Canziani, che è originaria di Mestre ma che ha preso la residenza nel comune trevigiano dopo l’arrivo alla Claudia Augusta, ormai tre anni fa. «La situazione è tragica – spiega lo stesso Canziani – chiediamo che ci sia una rivalutazione delle persone considerate non autosufficienti. Mia madre, ad esempio, era entrata nella struttura di Casale come autosufficiente. Poi ha perso l’uso delle gambe. Però ha ancora un minimo di autonomia. Non si può pensare di spostare tutti in modo indiscriminato».



L’ALTRO PROBLEMA

«C'è anche un problema economico, non secondario. L'84enne, ad esempio, paga una retta da 1.900 euro al mese nell'Home Claudia Augusta. Non ha mai fatto la scheda Svama per l'inserimento delle graduatorie relative all'accesso in casa di risposo con l'impegnativa. Molti altri sono nella stessa situazione. E ora rischiano di dover pagare anche mille euro in più al mese accedendo come privati in strutture con le carte in regola. «Giuliano Nalesso (il riferimento della Home Claudia Augusta, ndr) non ci ha mai parlato di autorizzazioni o di problemi con l'impianto antincendio. In tutto ciò, non possiamo essere noi a rimetterci. Rischiamo di dover pagare il doppio rispetto ad oggi. Senza contare che gli anziani potrebbero essere trasferiti anche in strutture lontane – sottolinea Canziani – va però anche detto che non abbiamo nulla da ridire rispetto a come sono stati assistiti gli ospiti a Casale. Anzi, qui sono stati accolti anziani che attraverso le graduatorie non sarebbero entrate in altre case di riposo. E anche quando hanno iniziato a non essere più completamente autosufficienti, non sono stati messi alla porta. La Claudia Augusta di fatto ha coperto un periodo di transizione che le istituzioni non considerano».