Liste d'attesa troppo lunghe: 10mila proteste e strigliata ai medici

di Mauro Favaro

TREVISO - Aumentano le proteste controtroppo lunghe per esami e visite specialistiche. L'anno scorso l'ufficio relazioni con il pubblico dell'Usl della Marca ha ricevuto in tutto oltre. Di queste, più del 62%, esattamente 6.479, sono state inoltrate da cittadini che si erano stancati di attendere il proprio turno. Alla fine sono stati presi in carico 5.163 solleciti. Il punto è che questi continuano ad aumentare. In modo praticamente esponenziale. «C'è stato un boom di solleciti ammette la stessa azienda sanitaria provinciale e sono in continuo aumento». I dati sono stati illustrati ieri da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, durante il meeting aziendale che ha riunito centinaia di medici dele dell'ospedale di Oderzo nell'auditorium dell'Appiani. Il suggerimenti del direttore generale ai medici è di evitare di fissare: «Con una visita a sei mesi si crea una prestazione inutile. E si vanno a intasare le liste d'attesa. Dobbiamo iniziare a pensare che possiamo gestire i pazienti anche senza atteggiamenti difensivisti. Certo, poi ci sono le persone che sono particolarmente incalzanti. Ma bisogna tenere conto del fatto che il sistema deve funzionare.»