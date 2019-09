di Elisa Giraud

Ladri senza scrupoli all’ospedale al Santa Maria dei Battuti. Ieri notte si sono introdotti nei reparti di Neurologia e Pediatria e non hanno esitato a rovistare negli armadietti contenenti le cartelle cliniche dei piccoli pazienti. In neurologia hanno scassinato la cassaforte contenente i farmaci, rubando parte dei medicinali. Si sono impadroniti anche di timbri e ricettari. In pediatria sono riusciti a intrufolarsi nel primo tratto di corridoio, all’ingresso, nella stanza dove sono custodite le cartelle cliniche, ma non hanno rubato nulla. Non sono infatti riusciti a entrare nell’area delle degenze dei piccoli pazienti.