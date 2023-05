Nuovo blocco urgenze ed emergenze nell'ospedale di Conegliano, c'è l'accordo: a giugno al via i lavori

CONEGLIANO (TREVISO) - Firmato oggi dal consigliere di Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l, Andrea La Pastina, e dal direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, il contratto per la realizzazione del nuovo Blocco Urgenze ed Emergenze dell’ospedale di Conegliano. L’avvio dei lavori, primo step dell’importante all’operazione di ri-costruzione del Santa Maria dei Battuti, è fissato nel mese di giugno: il cantiere avrà una durata contrattuale di 880 giorni, pertanto l’ultimazione degli stessi da parte dell’impresa aggiudicataria è prevista per la fine del 2025. «Al termine del restyling - sottolinea Benazzi - Conegliano avrà, con l’unica eccezione del Polo Chirurgico di recente costruzione, un ospedale completamente nuovo, assolutamente d’avanguardia, più in linea con gli attuali standard e molto più confortevole per i pazienti. Nel nuovo Blocco andremo a creare un Pronto soccorso più funzionale, con aree diverse per i vari codici triage, le stanze di degenza dell’Area medica saranno al massimo a due letti, l’Area materno infantile darà la possibilità al paziente di avere un familiare in stanza, realizzeremo salottini in tutti i reparti.

Un ringraziamento particolare, per la realizzazione di questa ulteriore importante opera che andrà a potenziare la nostra Sanità, va alla Regione che partecipa con un importante contributo finanziario».

Il progetto generale

Il Blocco Urgenze ed Emergenze sarà destinato a ospitare il nuovo Pronto soccorso e la Terapia intensiva, l’area Materno infantile, le degenze di Area medica, l’Ospedale di comunità e i Servizi diagnostici. sarà realizzato nell’area dell’attuale parcheggio interno al Santa Maria dei Battuti e prevede agevoli collegamenti con il Polo chirurgico e gli edifici esistenti che in futuro verranno ristrutturati. Il nuovo complesso rientra nel progetto di adeguamento complessivo del Santa Maria dei Battuti che vedrà, dopo il completamento del nuovo Blocco, la ristrutturazione o demolizione degli edifici esistenti, fatti salvi quelli di più recente realizzazione, quali il Polo Chirurgico (anno 2011).