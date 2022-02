TREVISO - Durante il lungo lockdown della prima emergenza coronavirus c'è chi ha imparato a farsi pane, pasta e pizza in casa, facendo incetta di lieviti e farine biologiche. Altri, invece, hanno occupato il tempo coltivando qualche ortaggio, ammesso che avessero a disposizione un pezzo di terra. Con il beneficio di procurarsi verdura dalla filiera cortissima e senza ricorso a sostanze chimiche. Però orticoltori rispettosi dell'ambiente non ci si improvvisa. Ed è qui che entra in gioco l'agroecologa Corinna Raganato di Castelfranco Veneto che insegna i principi della scienza che studia il funzionamento degli agroecosistemi, un insieme di pratiche per coltivare e produrre in modo più sostenibile gli alimenti.



LAUREATA A CA' FOSCARI

La modalità digitale si è dimostrata utilissima per Corinna, che non ha mai smesso di dispensare il proprio sapere nemmeno durante i due anni bloccati dal Covid-19. Ha deciso di spostare nel web i corsi che prima del 2020 teneva in presenza, effettuando le lezioni in vari orti da lei progettati per gli agricoltori a cui presta la propria consulenza. Corinna non ha un suo orto personale; laureata in scienze ambientali a Ca' Foscari di Venezia, è agroecologa libera professionista, componente del direttivo provinciale del collegio degli agrotecnici di Treviso. La didattica a distanza di Raganato ha avuto successo; aspiranti ortolani professionisti e hobbisti si sono iscritti da tutta Italia e anche dall'estero. Ci si può collegare da qualsiasi parte del mondo. Nel 2020 ai suoi corsi digitalizzati, sarà stato anche l'effetto chiusure, si sono iscritte 70 persone, divise in tre gruppi, non solo residenti in Veneto. Tra i primi partecipanti anche una ragazza che vive in Inghilterra.



ALLIEVI ANCHE DALL'ESTERO

Visto il buon esito della prima esperienza a distanza, Raganato ha deciso di replicare e nella primavera del 2021 ha proposto altre lezioni, a cui hanno aderito 50 allievi, da tutta Italia e anche dall'estero, Strasburgo, Praga, Berlino e dal Portogallo. Anche quest'anno l'agrotecnica torna in cattedra nel web. Il nuovo corso è iniziato il 3 febbraio, composto da cinque lezioni. Gli insegnamenti non sono solo pratici, ma anche di carattere etico: il concetto da far passare è che coltivare l'orto produce cibo sano, tutela l'ambiente ed il suolo, favorisce la biodiversità e aumenta la fertilità dei terreni. In sostanza, un piccolo contributo ecologico a madre Terra.

APERTO A TUTTI

Corinna Raganato spiega le regole e gli strumenti per gestire l'orto ecologico, come rendere fertile il terreno contrastando il cambiamento climatico, il rapporto tra piante e acqua, come, quando e quanto irrigare, quali sono i nemici delle colture orticole primaverili ed estive e come combatterli con le tecniche naturali. Durante la pandemia la gente ha capito che coltivare l'orto nel giardino di casa è un'opportunità, garantisce l'autosufficienza alimentare, spiega la docente, «Il percorso è rivolto a tutti, sia ad orticoltori esperti che a principianti assoluti dell'orticoltura, con l'obiettivo di fornire conoscenze di base sulle principali tecniche di coltivazione biologiche applicando i principi dell'agroecologia».