ORSAGO - L'ultimo avvistamento risale a poco dopo l'uscita da scuola, alla stazione di Conegliano. Ha raggiunto i binari e invece di salire a bordo di un treno per tornare a Orsago ha preso un convoglio in direzione opposta, verso Venezia, facendo poi sparire le sue tracce. Nonostante le ricerche incessanti dei carabinieri della stazione di Cordignano e della compagnia di Vittorio Veneto non vi sono ancora notizie su Charles Yume Nana, 16enne di origini camerunensi sparito nel nulla da venerdì pomeriggio. Il giovane, in Italia da circa otto mesi dopo esseri ricongiunto con la famiglia, che si è trasferita da poco tempo a Orsago, non parla correttamente la lingua italiana e potrebbe aver bisogno di aiuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

A denunciarne la scomparsa venerdì pomeriggio è stata la madre, Kama Onana, che si è recata alla stazione dei carabinieri di Cordignano dando di fatto il via alle ricerche. La donna, molto preoccupata visto che il figlio non aveva mai dato problemi, teme che possa essergli accaduto qualcosa e ha pregato i militari di riportarglielo a casa al più presto. Stando a quanto riferito Charles, dopo le lezioni a scuola, alle medie di Conegliano, ha lasciato l'istituto assieme ai suoi compagni e poi è sparito.Charles è alto circa un metro e 70 centimetri e non ha una corporatura robusta. Longilineo, pesa circa 60 chili. Venerdì indossava una giacca a vento di colore blu, un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica. Sulle spalle aveva uno zaino da scuola di colore nero. I carabinieri si sono subito organizzati per riuscire a rintracciare il giovane ma le ricerche, al momento, non hanno dato alcun risultato. Sono stati controllati tutti i posti frequentati abitualmente dal 16enne ma di lui non è stata trovata traccia. Non è nemmeno escluso che abbia passato le ultime notti a casa di qualche conoscente. I militari della stazione di Cordignano stanno anche controllando le telecamere di sorveglianza installate tra Conegliano e Orsago, nella speranza di rintracciarlo, e hanno diramato le ricerche anche alle stazioni dei treni di Treviso e Venezia. Chiunque lo riconosca chiami immediatamente il 112.