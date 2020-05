Cavallo urtato dal camion gli rovina addosso: in prognosi riservata presidente di un team ciclistico

ORSAGO - Roberto Benedet, presidente del team ciclismo dilettantistico “Team Bosco”, è rimasto vittima di un grave incidente a cavallo stamattina verso le 9.30. Benedet stava camminando lungo via Corridono a Orsago tenendo per le briglie il suo cavallo quando, a quanto pare, un camion di passaggio avrebbe urtato l'animale che è rovinato addosso al suo proprietario. Benedet è ricoverato in prognosi riservata al Ca' Foncello.



