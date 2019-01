La mamma muore, Luca resta solo al mondo a 15 anni: raccolta fondi per aiutarlo

di Annalisa Fregonese

ODERZO - Tutta la città è per Luca. È partita su iniziativa dei genitori dell'Istituto comprensivo una rvenuta a mancare a soli 48 anni. La signora era una mamma single che si divideva fra il suo lavoro di insegnante di inglese, svolto con profonda passione, e appunto il figlio. Che pur essendo nato in Sicilia, vive a Oderzo da quando aveva un anno. «Ancora quando la mamma era viva racconta Luisa Pitruzzello, sorella di Lucia che vive a Roma Luca le aveva espresso il desiderio di rimanere a Oderzo. Perché tutta la sua vita l'ha trascorsa qui». In città sono in diversi a conoscere il ragazzo, soprattutto quei genitori i cui figli sono, o sono stati, suoi compagni di scuola. «Ho pensato a Luca racconta Sabrina Spolaor, rappresentante di classe alla scuola primaria Dall'Ongaro e referente per gli altri gruppi dei genitori perché