Fabbrica di tappi, orario fai da te: lavoro personalizzato per i dipendenti

di Maurizio Crema

CONEGLIANO - Orario fai-da-te e banca delle ore. Amorim Cork Italia, la sede di Conegliano (Treviso) del gruppo multinazionale portoghese, ha varato un nuovo tipo di organizzazione per i suoi 42 dipendenti italiani (circa la metà donne) che ha il sapore dell’autogestione: otto ore di lavoro al giorno ma distribuite come è più comodo al dipendente. Con la possibilità, in casi di necessità, di svolgere) il proprio compito da casa. La vocazione aziendale per il “produrre Slow in un mondo Fast”...