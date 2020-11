Opere d'arte, truffa di 140.000 euro ai danni di un pittore

MOGLIANO - «Affidati a noi, venderemo i tuoi quadri all'estero. Abbiamo i contatti giusti». Un'opportunità da non perdere. O almeno così dev'essere apparsa a un artista moglianese di 60 anni. Finalmente avrebbe potuto guadagnare attraverso la sua arte. Mai avrebbe pensato invece di essere finito nel mirino di due truffatori che nel giro di un anno e mezzo, dall'ottobre 2018 al marzo scorso, gli hanno spillato 140mila euro. Dopo mesi di indagini, i carabinieri di Mogliano hanno identificato e denunciato a piede libero i due autori: si tratta di un 48enne salernitano di Cava dei Tirreni e di una 43enne napoletana di Sant'Antonio Abate.

IL RAGGIRO I due si erano presentati come titolari della Top Art International snc, una società specializzata nella commercializzazione di opere d'arte soprattutto nel mercato estero. Prima i complimenti ai suoi quadri, poi la prospettiva di trasformare il suo passatempo in un business. «Possiamo diventare i tuoi mediatori, il mercato sta cercando opere come le tue». Il moglianese si è convinto. Sono iniziate le telefonate, le richieste di anticipi di denaro per mettere a punto le trattative e per i rimborsi spese. «Sta andando tutto bene, presto chiuderemo la prima vendita». Le rassicurazioni non mancavano. Ma le somme che il 60enne doveva sborsare diventavano sempre più frequenti, e di importi sempre più cospicui. Fino ad arrivare, appunto, alla cifra esorbitante di 140mila euro. Con la beffa di non essere nemmeno più in possesso dei quadri. Gli inquirenti non sanno ancora quanti. Ma del denaro, di certo, non c'è più traccia. «Sono stato costretto a difendermi da solo - afferma la vittima - Non so se queste persone siano delinquenti o meno, fatto sta che ho più volte richiesto che mi venisse riconosciuta la restituzione di quanto ho versato, ma si sono sempre fatti negare».

LA DENUNCIA «Dopo continue richieste e risposte vaghe non si sono più fatti trovare - conclude il 60enne - e così ho dovuto mio malgrado creare un canale per recuperare il maltolto. Se la cosa avverrà sono anche disposto a ritirare la denuncia, ma se sarà necessario andrò fino in fondo». Dal giorno in cui l'artista ha raccontato tutto ai carabinieri, ci sono stati nuovi contatti tra l'uomo e i suoi mediatori, ma l'operazione si svolge e per i risultati, se mai ci saranno, si dovrà attendere.

