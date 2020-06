Traffico di droga: sgominata organizzazione italo-albanese. Cinque arresti

TREVISO - Sgominata una imponente organizzazione italo-albanese specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti al termine di una complessa indagine durata circa due anni e coordinata dalla Procura Distrettuale di Venezia. La Polizia di Treviso, con il coordinamento del Servizio centrale operativo, i carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Como e la collaborazione della Squadra mobile di Reggio Calabria, hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, un provvedimento di divieto di dimora oltre 12 perquisizioni domiciliari tra Veneto, Lombardia, Calabria, Albania, Romania, Germania e Inghilterra.

In manette un pluripregiudicato albanese, autore dell'omicidio di Besnik Metaj, 39enne connazionale, residente a Conegliano, trovato ucciso il 6 aprile 2017 in un bosco in provincia di Como per questioni legate al mancato pagamento di una partita di droga. Sequestrati 350 chili di marijuana e 270 grammi di cocaina, sostanze dopanti e anfetamine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA