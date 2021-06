Operatore di Contarina travolto dal suo mezzo: grave al Ca' Foncello

MASER - Grave infortunio sul lavoro questa mattina, giovedì 17 giugno, in via Collalto 16 a Maser: un operatore di Contarina, durante il servizio di asporto dei rifiuti, è stato travolto dal suo stesso mezzo. Immediatamente soccorso da alcuni residenti che hanno chiamato il Suem 18 e i vigili del fuoco l'uomo è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso.

L'uomo, che forse aveva scordato di azionare il freno, quando si è reso conto che il camion si stava muovendo ha cercato di scansarsi ma non ce l'ha fatta ed è stato travolto rimandendo incastratato sotto il mezzo con una gamba. I sanitari del Suem vista la gravità della ferite hanno deciso di far intervenire l'elicottero. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale.