PORTOBUFFOLE - Infortunio sul lavoro ieri sera, mercoledì 5 agosto, verso le 23

all'International Spa. Un operaio della ditta, un cittadino marocchino del 1990 residente a Mansuè, per cause in corso di accertamento, è rimasto ustionato agli arti superiori e inferiori. Le fiamme sarebbero partite da uno straccio imbevuto di diluente. Ricoverato con ustioni di secondo grado, non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA