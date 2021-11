Operaio muore folgorato a 43 anni in cantiere: stava facendo lavori in azienda vinicola

VIDOR - Tragico incidente sul lavoro nella Marca: muore folgorato a 43 anni mentre è in cantiere. E' successo oggi 5 novembre poco dopo le 14 a Vidor, in via Alné Bosco in un'azienda vinicola produttrice di Prosecco. Il 43enne, dipendente di un'impresa edile, stava eseguendo dei lavori. Dalle prime ricostruzioni sembra si sia avvicinato troppo ai cavi elettrici con la pompa d'acqua che teneva in mano. La scarica elettrica l'ha fulminato all'istante. I soccorsi sono stati tempestivi: il Suem di Montebelluna è accorso con ambulanza e automedica. Me per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal che ora faranno chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente mortale e su eventuali responsabilità.

