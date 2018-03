Schiacciato da una balla di terra: operaio muore alla Biofior

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BIAGIO DI CALLALTA -sulintorno 8.30 alla ditta, in Via Goito 42 a San Biagio. Undurante le operazioni di carico e scarico di materiale. L'uomo sarebbe rimastoche stava scaricando da un camion. La vittima è Habovsky Vladimir, 55 anni, slovacco che lavorava per una ditta straniera che fornisce terriccio.