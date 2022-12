Operaio ha un malore sul ponteggio a 15 metri d'altezza, arrivano i vigili del fuoco a salvarlo

TREVISO - Malore su un ponteggio a 15 metri d'altezza: operaio salvato dai vigili del fuoco. Il provvidenziale intervento è avvenuto stamattina, 2 dicembre, in via Altinia, in centro a Treviso. La richiesta d'aiuto è arrivata alla centrale operativa poco dopo le 10.30. Un operaio si era sentito male mentre stava lavorando su un'impalcatura e proprio a causa del malore è rimasto bloccato in cima al ponteggio. In pochi minuti i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con un'autoscala: una volta raggiunto lo hanno imbragato sulla barella e affidato alle cure dei sanitari, giunti nel frattempo con un'ambulanza. L'uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. L'intervento di recupero è stato piuttosto complesso e attirato l'attenzione dei passanti: più di qualcuno è rimasto con il naso all'insù seguendo le operazioni di soccorso.