Operaio al lavoro investito da veicolo in transito: è gravissimo

TREVISO - Un operaio al lavoro lungo la Feltrina è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello, dopo essere stato investito da un veicolo in transito. L'incidente intorno alle 17.30, all'altezza di Onigo di Pederobba, non lontano dal cementificio. L'operaio era al lavoro in un cantiere lungo la strada, un veicolo che transitava non l'ha visto e l'ha travolto, sbalzandolo ad alcuni metri di distanza e causandogli un grave trauma cranico.

Ultimo aggiornamento: 18:17

