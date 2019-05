Operaio in un allevamento in carcere: era condannato per abusi su minori

TREVISO - Tranquillo operaio in una ditta di allevamento di polli: ma su M.C.A. cittadino della Guinea di 40 anni gravava un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura di Lisbona per effetto di una condanna definitiva per abusi sessuali su minori commessi nel 2004 a Monte Abraao - Queluz (Portogallo) e per cui era stato condannato a 2 anni di reclusione.



L'uomo, dopo i fatti, era fuggito a Trento nel 2006 a Trento ottenendo un permesso di soggiorno per motivi di studio. Di lì si era trasferito a Treviso dove è stato rintracciato e arrestato. Davanti agli investigatori, all'inizio, ha negato la propria identità cercando di dissimularla, ma gli accertamenti, sebbene fossero passati 15 anni, hanno dato inequivocabili riscontri. E' in carcere a Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA