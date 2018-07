Lavoro e tablet: schiavi a 12 anni Blitz nell'azienda cinese: chiusa

di Gabriele Zanchin

ASOLO - Davanti agli occhi il tablet con i cartoni animati, ma le mani sul banco che confezionano astucci. Quattro bambini cinesi di 12 e 13 anni scoperti dai carabinieri a lavorare in fabbrica. «Non stavano lavorando, sono qui solo oggi» hanno cercato di difendersi i titolari dopo il blitz ma non è servito. Salate le conseguenze: azienda chiusa, super multa e titolari denunciati. Si tratta di due cinesi un uomo di 51 anni ed una donna di 21 denunciati per sfruttamento di lavoro minorile e lavoro in nero e multati con...