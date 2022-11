Controlli sulle strade trevigiane, è boom di operai alla guida ubriachi

TREVISO - Al volante ubriachi, in sei beccati nel fine settimana. Continuano i controlli a tappeto dei Carabinieri del comando provinciale di Treviso sulle strade della Marca che hanno portato a scovare diverse persone di tutte le età alla guida in stato d'ebrezza.

Operai al volante ubriachi e in auto aveva una spranga d'acciaio

Sulla strada Sant'Angelo è stato denunciato un operaio di 44 anni originario dall'Ungheria ma residente a Meolo (Venezia) che era alla guida dell'auto con un tasso alcolemico che i militari hanno definito "particolarmente rilevante". Immediato il ritiro della patente. Sorte analoga ad un operaio di 32 anni di Cavazza (Bergamo) fermato in viale della Repubblica e sorpreso a bordo della sua auto in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcolici. In auto, l'uomo aveva anche una spranga in acciaio di 50 centimetri. Sulla Pontebbana all'altezza di Villorba è stata denunciata una 24enne residente a Treviso sorpresa alla guida della sua auto in stato d'ebrezza. Anche a lei è stata ritirata la patente.

A Silea un 27enne in auto con la marijuana

In via Giuseppe Verdi di Silea è stato denunciato un cittadino colombiano di 27 anni residente a Cavallino Tre Porti (Venezia) già gravato da pregiudizi di polizia sorpreso alla guida della sua auto in stato d'ebrezza da alcol. E anche in possesso di qualche grammo di marijuana.

Nella castellana, alla guida ubriachi un 28enne e un 33enne