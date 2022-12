MOGLIANO - «La mia opera è stata rifiutata perché troppo provocante», ha spiegato ieri mattina, 8 dicembre, l’artista Fabio Ceolin che ha comunque esposto la sua scultura negli spazi antistanti la sala del Broletto, dove si stava svolgendo l’inaugurazione della mostra “ Il Paradiso Perduto ” organizzata dal Circolo Piranesi di Mogliano con il patrocinio del Comune, a ssessorato alla c ultura. “Adamo ed Eva, un banale morso alla mela e l’uomo perde il Paradiso” è il titolo del lavoro in ferro sbalzato dello scultore moglianese Ceolin, raffigurante una grande mela “morsicata” contenente i genitali maschile e femminile, sui due lati opposti.

LA CRITICA

« Troppo provocante, almeno così mi è stato detto dopo che la commissione si è riunita per decidere le opere ammesse alla collettiva degli artisti soci della Piranesi » continua il maestro Ceolin, protagonista della personale esposizione all’aperto, a pochi metri dall’edificio dello Spazio Arte Urbano di via Ronzone e Vitale. Intanto il p residente del c entro a rtistico c ulturale Piranesi, Angelo Zennaro, dava inizio all’inaugurazione della mostra spiegando il motivo di quel titolo: Il Paradiso Perduto. « Dipingere, fotografare, creare , è frutto di un dono che ci è dato, è l’atto più bello che ci sia perché si inizia una narrazione che neanche sai dove va a finire. Bene – spiega il presidente Zennaro - io ho cercato che ci fosse un tema, una ragione per la quale uso questo dono , che mi è arrivato e devo metterlo a fuoco. Così il Paradiso Perduto sono due parole con un significato preciso, la prima di qualcosa che ci fa stare bene, che ci fa felici, e la seconda è la sua perdita » . A tagliare il nastro della mostra il vice sindaco e assessore Giorgio Copparoni che ha ricordato il profondo valore dei luoghi dedicati all’arte e alla cultura: «Non entriamo nella questione interna al circolo Piranesi, con cui peraltro collaboriamo proficuamente da inizio mandato». Poi, aggiunge: « Bisogna che l’arte e la cultura si diffondano in tutta la città e chiedo a tutti voi di aiutarmi perché questo succeda . Abbiamo tanti spazi adatti e vi chiedo di collaborare . Se abbiamo la cultura siamo in paradiso sempre, altrimenti lo perdiamo » .