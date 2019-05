E' morto Onorino Soccol fondatore di Wurth Italia: una storia da film

di Elisa Giraud

SAN PIETRO DI FELETTO - È morto improvvisamente a San Pietro di Feletto, all'età di 86 anni, Onorino Soccol, fondatore della Würth Italia. Una storia di successo e degna di un film quella dell'imprenditore, la cui carriera spiccò il volo dopo essere immigrato in Germania. Originario di Zoldo Alto, nel Bellunese, Soccol nacque nel 1932 in una famiglia povera. In giovane età emigrò in Germania per cercare fortuna come gelataio. E la fortuna incrociò il suo cammino proprio al di là...