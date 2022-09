SAN FIOR - Samuela Serena Gardin ha lasciato il lavoro da barista per diventare content creator di foto e video hot sulla piattaforma Only Fans. Una scelta dettata da un mix di cose: dal lockdown che le ha fatto tremare la terra sotto i piedi, alla voglia di crescere nell'ambito lavorativo. Ma soprattutto c'è stata anche la scoperta di un lato di sè che prima non voleva far emergere: lo stare bene con il proprio corpo e il voler mostrare la propria sensualità anche agli altri. Una scoperta che ha richiesto alla 32enne di San Fior anche un lavoro su se stessa prima di dire agli altri quello che stava facendo.

In quest'intervista Samuela rivela anche la conversazione che ha avuto con la sua mamma per annunciarle questo nuovo lavoro. E il rapporto che ha con gli haters: «Me li immaginano lì che commentano facendo uscire tutta la loro rabbia. Per cosa poi? Più commentano più mi portano traffico. Se odi qualcuno, non commentare».