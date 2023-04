Il gattile di Conegliano sbarca su OnlyFans: zampette "sexy" per raccogliere fondi per i micini

CONEGLIANO (TREVISO) - «Il gattile sbarca su Onlyfans». Non solo umani ma anche felini sul sito noto per la diffusione di contenuti a sfondo erotico. E' questa la trovata (chiaramente ironica) del gattile Enpa di Conegliano che sulla propria pagina Facebook lancia la raccolta fondi per aiutare i volontari a coprire le spese dell'accoglienza e dell'accudimento degli animali in modo davvero simpatico.

Watch Cat Paws, zampette su OnlyFans

Il post ironico parte dalle foto dei piedi che in molti caricano e vendono come contenuti privati sul sito di OnlyFans. Feticismo che nel mondo del "gattile" si traduce nel guardare le zampette dei felini. «Sbarchiamo su OnlyFans. Per chi di voi ha riso o sorriso di fronte a questa notizia che può sembrare alquanto bizzarra ricordiamo che la “Watch Cat Paws” tradotto guardare le foto di zampine feline, magari paffute o con i gommini in vista, e provare piacere nel farlo è una parafilia sempre più diffusa. Ovvero, una perversione - scrivono su Facebook - Un argomento un po’ “border cat” ma che incontra molti curiosi ed appassionati. Va da sè che accontentare chi cerca foto di zampine paffutelle ci ha spinto a confrontarci e chiederci: perchè non vendere le foto online? Se a qualcuno piace e lo trova eccitante, in fondo, non c’è nulla di male. Il passo successivo è stato confrontarci direttamente con i felidi ospiti del rifugio di Conegliano, e ricevuto da questi, il via libera scritto, è nato il primo Paws-book e la decisione di sbarcare sulla celebre piattaforma OnlyFans è divenuta realtà». Il post continua poi con le dichiarazioni del micione "ceo del gattile": «Scommettiamo sul futuro per dare una speranza a centinaia di gattini in arrivo! Cuccioli che bisognerà sfamare, curare e accudire e per i quali sono previste ingenti spese».

La vera raccolta fondi

La raccolta fondi per aiutare i volontari a sostenere le spese per il gattile va avanti dall'apertura dello stesso, dal 2018. «Troverete le foto dei nostri ospiti direttamente sulla piattaforma, con tantissime opzioni in abbonamento a partire da 25 euro al mese e tanti ricchi premi fedeltà - concludono nel post - Gattaro dai finalmente libero sfogo a questa tua felide e atavica perversione! Supportaci diventando il nostro migliore fan! Falzo gattaro chi non kondivide!». Un post simpatico ma la raccolta fondi c'è per davvero. Chi vuole fare una donazione ad importo libero, può farlo tramite un bonifico bancario presso C/O Banca della Marca Filiale di Santa Lucia di Piave IBAN: IT54 X 07084 62050 006000833389 o nella sede in via Zamboni a Conegliano, oppure direttamente con la carta di credito attraverso il pagamento sicuro di PayPal.