Quell'osteria senza l'insegna: Ae Colonnette di Onigo, gestita da 100 anni dalla stessa famiglia

di Giulio Mondin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PEDEROBBA - Se la si sta cercando,. Perché più che un esercizio pubblico,Ma se si chiede nei dintorni, chiunque dà l'indicazione corretta di dove si trovi.ha appena varcato il secolo di attività. Gestita dalla stessa famiglia fin dal 1918, è posta lungo la vecchia strada Feltrina quasi ai confini con Cornuda. Ma, oltre ai 100 anni, il locale può vantare ulteriori legami con la storia. A partire dall'altro nome con la quale è comunemente chiamato, ovverosia Denda, forse in ricordo del passaggio delle truppe tedesche, guidate dall'omonimo ufficiale, nel corso della Prima Guerra Mondiale. Quando cioèassieme al maritoaprirono l'osteria, vero punto di riferimento per la comunità. E proprio all'esterno, in corrispondenza delle colonnette,