VITTORIO VENETO (TREVISO) - Un lavoro certosino ha permesso al Comune di Vittorio Veneto già di recuperare mezzo milione di euro di residui, vale a dire somme non introitate per oneri che non erano stati pagati o per opere che ancora non erano state chiuse. «Sui residui c’è però da lavorare ancora – afferma il vicesindaco Gianluca Posocco che riconosce il grande lavoro fatto dagli uffici comunali negli ultimi mesi per recuperare questa somma oltre ad altre -. Per ora, tra accertamenti e residui siamo riusciti a far confluire nel rendiconto 2022 in totale 1,3 milioni di euro che hanno dato un buon respiro al nostro bilancio. Dagli accertamenti sono arrivati 776mila euro, qualcosa in più di quanto pensavamo: è stato dunque un buon risultato». Ma non c’è da abbassare la guardia.



RISCOSSIONE COATTIVA

Tra sanzioni amministrative e Imu non versati, nel bilancio comunale mancano ancora parecchi soldi. Per questo l’operazione recupero crediti, anche con riscossione coattiva affidata dal Comune a una ditta specializzata esterna, proseguirà nei prossimi mesi. Tra i morosi per Imu e Tasi non versati ci sono il demanio dello Stato e il ministero della difesa con riferimento agli immobili ex militari – caserme, palazzi ed alloggi - presenti in città. Stando agli accertamenti eseguiti dagli uffici comunali, devono al Comune di Vittorio Veneto oltre un milione di euro di Imu e di Tasi. A dicembre il Comune aveva spedito gli avvisi di accertamento Imu per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e Tasi per il 2017, 2018 e 2019 al demanio dello Stato per complessivi 829.960 euro, e gli accertamenti Imu e Tasi per il 2017 per complessivi 56.890 euro (seguiti poi da quelli per gli anni successivi fino al 2021, per un totale di 286.588 euro) a carico del ministero della difesa. «Al momento – aggiorna a riguardo il vicesindaco Posocco – non hanno pagato, ma non hanno nemmeno fatto decreto di opposizione alla nostra richiesta». Vicenda che evolverà nei prossimi mesi. Nel frattempo il Comune sta già predisponendo gli avvisi di accertamento Imu per gli anni 2019, 2020 e 2021, in partenza entro fine anno a chi non ha pagato.