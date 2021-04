ONE' DI FONTE (TREVISO) - Incendio alle 6.10 di questa mattina, martedì 6 aprile 2021, a Onè di Fonte, nel Trevigiano, per il rogo di un'auto all'interno di una grande autorimessa di via Castellana. Sul posto 3 squadre di vigili del fuoco di Castelfranco insieme ai volontari di Asolo, con un'autobotte da Treviso. Non risultano danni a persone. Le cause sono in corso di accertamento.