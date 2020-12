Ucciso con una coltellata a 72 anni, movente passionale: arrestato un 44enne

VITTORIO VENETO - Un uomo di 72 anni, Luciano Dall'Ava, di Colle Umberto, è stato ucciso con una coltellata alla gola ieri sera verso le 22 a San Giacomo di Veglia frazione di Vittorio Veneto. Il corpo è stato trovato dentro un furgone a lato della piazza in quel momento vuota per il coprifuoco. Un uomo di 44 anni, Giovanni Maria Cuccato, di Conegliano, è stato arrestato per omicidio. Era presente una donna di 39 anni che era in compagnia della vittima. La testimone oculare ha allertato i carabinieri.

Movente

Ha sempre più i contorni del delitto passionale l'omicidio avvenuto ieri sera a San Giacomo di Veglia, vicino a Vittorio Veneto. In manette è finito un uomo di 44 anni, Giovanni Maria Cuccato, residente a Conegliano. L'uomo, a quanto è dato sapere, avrebbe accoltellato la vittima, Luciano Dall'Ava di 72 anni, perchè l'aveva trovata in compagnia di una donna nigeriana di 39 anni con la quale lo stesso Cuccato pare avesse intrecciato una relazione. Scoperti in piazza Fiume a San Giacomo, i due sarebbero stati assaliti dal 44enne. La donna è riuscita a scappare, fornendo poi una testimonianza decisiva ai carabinieri, l'anziano invece è stato raggiunto da un fendente al collo ed è stramazzato a terra.

In foto Giovanni Maria Cuccato, arrestato per omicidio

Indagini lampo

I carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e del Nucleo Investigativo Provinciale di Treviso sono risaliti al presunto omicida, fermato poco lontano, grazie anche ai particolari forniti dalla donna nigeriana. All'interno della sua automobile è stato trovato un coltello da cucina, probabile arma del delitto. Durante la notte Giovanni Maria Cuccato è stato sottoposto a interrogatorio da parte del sostituto procuratore di turno, Giulio Caprarola, confessando di essere l'autore dell'omicidio, ed è stato condotto in carcere a Treviso.

