Ucciso a coltellate in piazza, una donna assiste all'omicidio: arrestato un 44enne

VITTORIO VENETO - Un uomo di 72 anni, Luciano Dall'Ava, di Colle Umberto, è stato ucciso con una (o più) coltellate alla gola ieri sera verso le 22 a San Giacomo di Veglia frazione di Vittorio Veneto. Il corpo è stato trovato riverso per terra in piazza in quel momento vuota per il coprifuoco. Un uomo di 44 anni, C.G., di Conegliano, è stato arrestato per omicidio.

I carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e del Nucleo Investigativo Provinciale di Treviso sono risaliti al presunto omicida, fermato poco lontano. All'interno della sua automobile è stato trovato un coltello da cucina, probabile arma del delitto. Durante la notte C.G. è stato sottoposto a interrogatorio da parte del sostituto procuratore di turno, Giulio Caprarola, confessando di essere l'autore dell'omicidio, ed è stato condotto in carcere a Treviso. Sul movente sono ancora in corso gli accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA