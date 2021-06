SPRESIANO - Dietro a una moltitudine di screzi, bisticci e litigi che scoppiavano per i motivi più banali, potrebbe esserci anche un movente economico alla base dell’atroce omicidio suicidio che mercoledì sera ha strappato alla vita Bruna Mariotto, 51 anni, per mano del suocero 81enne Lino Baseotto. Le discussioni tra i due non erano una rarità nella villetta al civico 89 di via XXIV Maggio, ma proprio quell’immobile, acquistato più di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati