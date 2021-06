SPRESIANO - Ha sentito un colpo, poi la ragazzina che urlava: «Mamma, mamma»! Roberto abita da 20 anni in via XXIV maggio. È stato lui il primo a scavalcare i cancelli di casa Baseotto e a soccorrere la figlia 12enne di Bruna, quest'ultima colpita in pieno volto con un colpo di fucile esploso dal suocero. «La bambina era accanto alla madre, la abbracciava e continuava a chiamarla disperata. Gridava: Mamma, mamma. Non sapevo cosa fare, ma ho...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati