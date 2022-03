CASALE - «Non posso vivere senza di te». Sarebbe questo il testo del biglietto, scritto a mano "con una calligrafia traballante", secondo quanto riferiscono i carabinieri, trovato nella villetta di Casale sul Sile dove vivevano Franco Gellussich, 72 anni (ne avrebbe compiuti 73 il prossimo 9 marzo) e la moglie Flora Mattucci, anche lei 72 anni. In poche righe sono spiegati i motivi che avrebbero indotto il pensionato ad uccidere la moglie e poi impiccarsi in garage. Ma al momento non risultano cartelle cliniche o esami medici che evidenziano la malattia della moglie. Secondo il medico legale la morte dei due coniugi risalirebbe ad almeno due/tre giorni fa.

LE TESTIMONIANZE

«Era da un paio di giorni che non vedevo più nessun movimento. La loro auto era sempre ferma davanti al garage. Di solito si muovevano. Invece a un certo punto sono spariti. Ho chiesto a qualche vicino se per caso sapeva qualcosa. Ma non avevano idea. Purtroppo la paura del Covid ha contribuito anche ad allontanare le persone tra loro». A parlare è una signora di 80 anni che abita proprio davanti all’abitazione dove ieri, 2 marzo, sono stati trovati i corpi senza vita di Franco Gellussich e Flora Mattucci. «Erano persone riservate, di poche parole – continua l’80enne – li vedevo quando andavo a dare le briciole agli uccellini. Ma non era mai successo nulla che potesse far pensare a difficoltà particolari».

IL RITRATTO

I due coniugi si erano trasferiti dieci an n i fa in vicolo Toniolo, laterale di via Bonisiolo, a un chilometro dal centro di Casale sul Sile. La famiglia di Franco era originaria dell a Dalmazia . Lei, invece, era nata in Belgio. Alla fine degli anni ‘40 sua madre lasciò Lussinpiccolo, una delle isole dell’attuale Croazia, per approdare in Italia. Di seguito si erano stabiliti n el veneziano, frequentando negli ultimi anni anche la zona di Mogliano, dove la figlia Cecilia aveva frequentato la polisportiva Judo. Fino all’ultimo trasferimento a Casale. Un appartamento in una zona tranquilla. Lontano dalla confusione. Con le visite cadenzate dei figli. E la gioia dei nipotini. Fino a ieri pomeriggio, quando è crollato tutto. È stata proprio la figlia di Franco e Flora, Cecilia, 34 anni, a lanciare il disperato allarme. Dopo un’esperienza come impiegata amministrativa, oggi lavora nell’ambito del servizio clienti della Previmedical di Treviso, compagnia assicurativa specializzata nel settore della salute. Negli ultimi giorni non aveva più ricevuto notizie dai genitori. È stato questo a insospettirla e a spingerla ad andare a vedere se era tutto in ordine. E ieri pomeriggio aprendo la porta dell’abitazione si è trovata davanti a una scena agghiacciante.