«Sofiya era la sua gallina dalle uova d'oro, Pascan non l'ha uccisa»

di Denis Barea

CORNUDA - «Non l'ha uccisa Pascal, lui non avrebbe potuto, Sofiya era la sua gallina dalle uova d'oro». Il 60enne geologo bolognese che per nove anni è stato l'amante anzi, dice lui, il compagno di, si dice certo che l'assassino della 44enne ucraina non è il convivente Pascal Albanese , trovato morto suicida a fine novembre dell'anno scorso, 12 giorni dopo la scomparsa della donna. «Il responsabile va cercato altrove - spiega - e coincide con un movente che regga. Pascal non aveva motivi per ammazzare Sofiya, lei era quella che gli permetteva di fare il mantenuto». Parole che arrivano dopo che della vicenda si è occupata nuovamente la trasmissione Rai Chi l'ha visto, che ieri sera è tornata sulla vicenda dell'omicidio della Melnyk e il suicidio del compagno. A parlare la sorella di Pascal, Carol Albanese, secondo cui «Sofiya è stata uccisa ma non a casa sua». Insomma, il delitto non