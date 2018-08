Era con Papa dopo gli omicidi: catturato il super testimone a Marghera

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CISON - La suaè considerata fondamentale. Le sue parole, quasi una prova. Per questo il suo nome era stato inserito nella lista delle persone da sentire nel corso dell'incidente probatorio chiesto dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio di Loris Nicolasi e Annamaria Niola , i coniugi uccisi a colpi di roncola la mattina del primo marzo nel giardino della loro villetta di Cison di Valmarino. Ma lui,(nella foto), 32enne marocchino residente a, prima non aveva risposto alla convocazione, poi non si era più fatto trovare, nonostante nel frattempo fosse stato addirittura arrestato per spaccio e fosse stato messo ai