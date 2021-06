FARRA DI SOLIGO - «Siamo distrutti. Stiamo vivendo il momento più tremendo delle nostre vite. Lo abbiamo visto l’ultima volta martedì a pranzo e nulla ci ha fatto sospettare ciò che avrebbe fatto. In questo momento possiamo solo restare in silenzio». Era pesantissima l’aria ieri, giovedì 24 giugno, in via Posmon, nella porzione di casolare al civico 38 dove vive la famiglia Biscaro. Mario, il padre di Fabrizio, e la madre Tatiana sono stati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati