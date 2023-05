PAESE - Un odio che covava da tempo per quel fratello che era rimasto a vivere nella casa paterna. E gestiva l'azienda agricola dei genitori, morti entrambi. Massimo Pestrin ha scaricato addosso a Lino, 62enne, un caricatore della sua Glock 17 di ordinanza e poi ha rivolto l'arma contro la cognata Rosanna Trento. Li ha uccisi entrambi e poi si è costituito. «Venite a prendermi» ha detto alla sala operativa della Questura. Il movente? Un intrico tra dissidi familiari, un rancore profondo e problemi di natura economica. Il padre Umberto, era morto da un paio di anni, la mamma Bruna Dametto era mancata poco tempo fa, alla fine dello scorso anno. I sei figli erano stati chiamati per l'eredità. In un momento in cui le cose per Massimo si erano complicate, con la separazione dalla moglie a cui aveva lasciato l'appartamento a Treviso che condivide con i due figli. Era dovuto tornare nella casa paterna. Ospitato temporaneamente nell'abitazione in via Monsignor Breda dal fratello Lino e dalla moglie Rosanna.

RIFACEVA I LETTI

Una convivenza forzata. Lui andava e veniva. Usciva per lavoro: da quindici giorni era guardia giurata per l'istituto di vigilanza Carniel. Aveva la pistola, una Glock 17, appunto con 17 colpi. Quella stessa pistola che ha usato per uccidere il fratello e la cognata esplodendo 10 colpi contro di loro.

In quale ambiente è maturato questo duplice omicidio? E perchè? Dall'esterno, in vicini, dipingono i Pestrin come una famiglia unita. Angelo Gobbo ha abitato di fianco a loro fino a un anno fa, quando ha venduto la casa. Ma è rimasto amico della famiglia. «Massimo si era sposato ed era andato via. Era tornato da poco. Ultimamente viveva con il fratello e la cognata. Io li vedevo tranquilli. Non ho mai sentito di liti o di screzi fra loro» racconta Gobbo. Poi dice ancora: «Quando Massimo era qui, lo vedevo che tagliava l'erba, faceva i letti e le pulizie. Era una brava persona. Però dico anche che sotto el coercio non si sa cosa bolle. Non si sa mai quali sono le dinamiche di una famiglia». I vicini, che hanno avvisato le forze dell'ordine, dicendo che avevano sentito spari nella casa dei Pestrin, raccontano di non aver udito grida, liti.

LE INDAGINI

Le indagini dei carabinieri e della Procura della Repubblica sono proprio indirizzate a capire il movente del duplice omicidio. Massimo Pestrin è stato sentito ieri in caserma a Montebelluna, dal sostituto procuratore Michele Permunian, assistito dal legale d'ufficio Annalisa Zanin. Ha reso dichiarazioni spontanee ed è stato poi condotto in carcere a Santa Bona. Oggi è prevista la convalida dell'arresto per duplice omicidio aggravato e il gip, probabilmente entro venerdì, disporrà la misura da applicare a Pestrin. La sequenza dell'omicidio è abbastanza chiara. Pestrin è giunto a casa, in via Monsignor Breda, a Paese, in sella alla sua moto. È sceso con la pistola in pugno. Ma ha "scarrellato" facendo cadere tre bossoli nell'aia. Quindi si è diretto verso la cucina, a piano terra dove il fratello e sua moglie stavano pranzando. E ha sparato. La ragione dell'esecuzione? Motivi economici, di sicuro. Ma anche dissidi familiari. Un rancore che aveva radici antiche e che si era acuito con la convivenza forzata degli ultimi tempi. Le parole non bastavano più. Massimo si è fatto ragione con la forza della pistola. Ed è rimasto, impassibile, ad aspettare i carabinieri. Senza sottrarsi al verdetto della giustizia.