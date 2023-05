Duplice omicidio a Paese. Il killer si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'avvocato: «Sto valutando la perizia»

TREVISO - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Massimo Pestrin che ha ucciso a sangue freddo con dei colpi di pistola il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento. Oggi, 5 maggio, l'interrogatorio in carcere. A difenderlo l'avvocato Annalisa Zanin: «Piano piano sta prendendo coscienza di quello che ha fatto - afferma - Ma è una persona di poche parole e questo rende tutto più difficile. Non ha detto nulla sull'omicidio, l'ho trovato turbato. Sto valutando se chiedere una perizia».

Video di Mattia Mocci (Nuove Tecniche)