Omicidio a Riese Pio X. Vanessa Ballan uccisa a coltellate davanti alla porta di casa: aveva 26 anni ed era incinta del secondo figlio. Sentito il marito, giallo su un terzo uomo in fuga

RIESE PIO X (TREVISO) - Omicidio oggi, martedì 19 dicembre, in provincia di Treviso: una donna di 26 anni è stata trovata morta all'ingresso di casa. Da una prima ispezione sul corpo sono stati riscontrati più colpi di arma da taglio. A notare il cadavere e dare l'allarme è stato un vicino di casa che ha chiamato il 118. Sul posto i carabinieri. Sul luogo del delitto è arrivato il medico legale Antonello Cirnelli per una prima ispezione esterna del corpo. L'arma del delitto non è stata trovata.

Chi è la vittima

L'omicidio si è consumato nella frazione di Spineda, nel comune di Riese Pio X. La vittima è Vanessa Ballan, sposata dal 2013 con Nicola Scapinello. Vanessa, commessa al supermercato Eurospin di Riese, è mamma di un bimbo di 4 anni che va all'asilo.

La ricostruzione del delitto

Vanessa e il marito conoscevano, secondo i primi riscontri, il presunto omicidia. Per questo motivo, secondo le ricostruzioni, Vanessa gli ha aperto la porta, venendo però aggredita e uccisa. Il compagno, che si trovava con lei nell'abitazione, è in stato di choc ma è riuscito a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l'omicida. La coppia ha un figlio di 4 anni, la cui presenza al momento del delitto non è stata accertata, e risiedeva da anni nella piccola frazione di Riese. Si tratta di un piccolo quartiere residenziale con case bifamiliari, e un negozio di parrucchiera, che la vittima frequentava.

Il marito sentito dai carabinieri

Il marito della donna trovata uccisa a Riese, Nicola Scapinello, è attualmente sentito dai carabinieri di Treviso, che stanno indagando sul delitto. Scapinello è un pavimentista.

Caccia al presunto omicida

Ma il presunto omicida della donna sarebbe un uomo che risiede ad Altivole, un comune vicino a Riese Pio X, attualmente ricercato: l'uomo, conosciuto dalla coppia, si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto. Ma al momento le notizie sono ancora frammentarie.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++