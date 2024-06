TREVISO – La Prima sezione della Corte di Cassazione ha confermata la sentenza emessa dalla Corte d’Appello con cui è stato condannato a 23 anni di reclusione Branko Durdevic, il 39enne rom che l’8 febbraio 2021, in Borgo Capriolo, sparò contro lo zio Joco Durdevic, capo clan di 53 anni, morto dopo cinque settimane di agonia.

La Suprema Corte ha annullato gli effetti civili della sentenza limitatamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello proposto dal genere di Domenico Durdevic in relazione alla circostanza della premeditazione. Già in primo grado era caduta l’aggravante della premeditazione, peraltro chiesta dal pubblico ministero che aveva prospettato l’ergastolo (punita con l’ergastolo, ndr). Aggravante che una delle parti civili ha tentato di invocare nuovamente in Appello. Gli ermellini hanno rinviato al giudice civile perchè venga avviato un nuovo giudizio sulla maggiore quantificazione del danno subito dalla persona offesa. In sostanza, anche se penalmente non è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione, in via civile potrebbe essere possibile una quantificazione maggiorata del danno.

I GIUDIZI

In Appello, Branko era stato assolto dai due tentati omicidi di Vera Olah e Giampiero Petricciuolo rispettivamente moglie e cognato della vittima. Delitti per cui in primo grado era stato condannato a 4 anni. È rimasta in piedi, invece, l’accusa di omicidio volontario e quella di porto abusivo di armi.

LA VICENDA

Erano circa le 14.50 dell’8 febbraio scorso 2021 quando Branko esplose due colpi di pistola contro lo zio Joco che era andato a casa sua insieme ad altri parenti per protestare contro l’ex nuora che non voleva fargli vedere la nipotina. La lite tra i due uomini nasconderebbe antiche ruggini, ma la goccia che fece traboccare il vaso era legata a quella bimba contesa di 5 anni, l’ultima delle tre figlie dell’ex moglie di Riccardo Durdevic, figlio di Joco e compagna del cugino Branko al momento dei fatti. Joco, con il quale vivevano le altre due ragazze, reclamava di poter vedere anche la più piccola delle nipotine, che invece abita con la madre. Branko era in casa da solo e aveva aperto il fuoco. Uno dei proiettili esplosi aveva centrato il 52enne alla nuca. L’uomo era morto alcune settimane dopo al Ca' Foncello.