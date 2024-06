TREVISO - La sua funzione era quella di mediatore tra le due fazioni. Ed era stato chiamato a raccontare alla corte d’assise del tribunale di Treviso quanto era accaduto qualche ora prima del delitto di Fiera. Da testimone, però, si è ritrovato a essere indagato per favoreggiamento personale nell’omicidio. Il colpo di scena è emerso nel corso dell’udienza per l’uccisione di Ragip Kolgeci, il kosovaro di 52 anni massacrato a sprangate e coltellate il 12 ottobre 2022 nel piazzale davanti al bar La Musa in viale IV Novembre. Protagonista un suo connazionale di 45 anni, Arton Gjokaj, colui che era stato chiamato a distendere gli animi tra la famiglia della vittima e Afrim Manxhuka, il 50enne kosovaro ritenuto dalla Procura l’esecutore materiale del delitto assieme al nipote Valmir Gashi, 31 anni, entrambi in regime di custodia cautelare in carcere.

LA TESTIMONIANZA

Arton Gjokaj era l’ultimo dei quattro testimoni chiamati a deporre in aula. Doveva riferire cosa fosse accaduto nella “riunione” a casa di Afrim Manxhuka qualche ora prima del delitto. Il 45enne, rispondendo alle domande del pubblico ministero Valeria Peruzzo, ha raccontato di essere stato chiamato proprio da Manxhuka per fare da mediatore tra le due fazioni. Da una parte il presunto killer, che pretendeva le scuse di Ragip Kolgeci perché uno dei figli continuava a chiedere la restituzione di un debito di 500 euro che il figlio vantava da Labinot Sedju (un protetto di Manxhuka, ndr), dall’altra i Kolgeci che volevano che fosse Manxhuka a scusarsi con loro per non aver ordinato che quel debito fosse saldato. Gjokaj ha riferito che furono i Kolgeci ad abbandonare quell’incontro chiarificatore e a rifiutare di scusarsi. Ovvero esattamente quello che le parti (accusa, parti civili e difese) si aspettavano che dicesse. Seduto sul banco dei testimoni, però, il 45enne ha raccontato anche altro. Ossia di essere stato presente nel piazzale del bar La Musa pochi istanti dopo l’omicidio, di aver visto il corpo a terra di Ragip Kolgeci e il volto di Afrim Manxhuka ricoperto di sangue, ma anche di aver soccorso Bedri Jakupi (un altro degli imputati, ndr) mettendogli una maglietta sulla testa per fermare l’emorragia («Aveva il cranio spaccato» ha detto in aula) e di averlo caricato nella sua auto per portarlo a casa di Afrim Manxhuka. Parole che hanno spinto il presidente della corte d’assise, il giudice Iuri De Biasi, a sospendere l’udienza per poi rientrare con l’ordine di indagare proprio Gjokaj per favoreggiamento personale in quanto ha contribuito a portare via dal luogo di un crimine uno dei sospettati. Il 45enne, dunque, da testimone è passato a essere un indagato.

IL MOVENTE

Il movente del delitto, epilogo della spedizione punitiva secondo le regole del kanun (il codice medievale albanese non scritto ma canonizzato che regola le questioni d’onore tra le famiglie), era stato svelato nel corso della precedente udienza. Tutta la faida tra le famiglie Kolgeci e Manxhuka nasce dall’aborto di una delle tre figlie di Ragip, avvenuto nell’ottobre 2020. Era rimasta incinta del compagno, Ismail Berisha, che l’aveva costretta ad abortire per poi lasciarla. Berisha fu vittima di una pestaggio in Kosovo nel dicembre 2020, con protagonisti Kastriot Kolgeci e altri parenti. Berisha si vendicò a febbraio 2021, organizzando il pestaggio di Ragip Kolgeci che venne aggredito da quattro persone. Lui estrasse una pistola e sparò, senza però colpire nessuno. La vendetta, però, non era compiuta. Berisha si informò su chi a Treviso poteva «ridurre su una sedia a rotelle» Kastriot Kolgeci. A occuparsi della questione avrebbe dovuto essere Afrim Manxhuka, che però si rifiutò. Sembrava finita lì. Ma quel debito di 500 euro che Labinot Sedju aveva contratto con Kastriot Kolgeci aveva fatto riaffiorare la questione. Il figlio di Ragip pretendeva quel pagamento ma Labinot, protetto di Manxhuka, non ne voleva sapere. Ecco allora, secondo la Procura, che la faida si è riaccesa, finendo per lasciare nel piazzale di viale IV Novembre il corpo senza vita del 52enne kosovaro.