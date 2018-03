Omicidio di Sofiya: spuntano due nuovi telefonini

di Denis Barea

CORNUDA -, qe altrettante schede sim. Questo il materiale per cui il sostituto procuratore Giulio Caprarola ha disposto l'accertamento tecnico irripetibile il prossimo 6 aprile. Una mole non indifferente di supporti informatici e telefonici ritrovati nella casa dove vivevano Pascal Albanese e Sofyia Melnyk . In particolare i due telefonini sarebbero stati scoperti nel corso di una nuova perquisizione effettuata dai Carabinieri alla fine della scorsa settimana.A guidare gli inquirenti potrebbe essere stato il contenuto degli otto hard disk prelevati dalla villetta poco dopo il ritrovamento del corpo di Pascal, apparentemente suicidatosi una decina di giorni dopo la scomparsa di Sofyia, il cui cadavere è stato rinvenuto prima di Natale in uno burrone lungo la strada che conduce da Borso del Grappa alla cima dell'omonimo massiccio montuoso. Per ora le indagini sull'omicidio della donna sembrerebbero puntare sull'ex compagno, anche se restano i dubbi sul movente, che potrebbe avere a che fare con la vita privata della 43enne...