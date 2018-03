Il Ris sul luogo del massacro: «Trovate tracce importanti»

di Alberto Beltrame e Denis Barea

CISON - Il lavoro del Ris dà i suoi frutti: nel sopralluogo sul luogo del duplice delitto di, i militari di Parma avrebbero individuato tracce biologiche e impronte, sulle quali verranno presto effettuate le analisi. Si tratta di materiale ritenuto di «grande interesse» dagli inquirenti, che lavorano per risalire all'assassino (o, ipotesi meno accreditata, agli assassini) che giovedì mattina ha massacrato i coniugi con un coltello o un pugnale, accanendosi con particolare ferocia sul 71enne.Sentita più volte la figlia 45enne della coppia, L'altro figliorientrato sabato dalla Germania e non ancora ascoltato. La violenza dell'aggressione tenderebbe a escludere, secondo gli inquirenti, la pista del delitto dopo una rapina. L'omicida probabilmente conosceva le sue vittime. C'erano dei conti in sospeso. È per questo che le indagini si starebbero concentrando sulla cerchia ristretta dei conoscenti della coppia.