Coniugi massacrati: «L'assassino è tra noi». Pioggia di segnalazioni

di Alberto Beltrame

CISON DI VALMARINO - Più che una certezza una. Che per trovare l'assassino di Loris Nicolasi e Annamaria Niola non si debba andare troppo lontano. «Nessuno verrebbe fin quassù senza un motivo, è di sicuro uno del paese», ripetono all'unisono i residenti di via Marzolle. Le voci si rincorrono, così come lenelle ore precedenti al delitto.Come quella di un clochard sparito dalla circolazione proprio dal primo maggio. Un uomo sulla trentina, con problemi di tossicodipendenza, che avrebbe trovato in passato dimora tra i casolari abbandonati della zona e, mercoledì 28 febbraio, avrebbe avuto un battibecco con Annamaria . La donna, si era confidata con una parente, spiegando di non sentirsi sicura.. Gli inquirenti non hanno sottovalutato la pista di uno sbandato, magari in preda ai sintomi legati all'astinenza da stupefacenti, che spiegherebbe lacon cui è stata uccisa la coppia. Ma, al momento, non ci sarebbero stati riscontri oggettivi. I carabinieri ieri mattina sono tornati in via Marzolle per raccogliere informazioni dai residenti. La tecnologia non è di gran supporto da queste parti:, e il segnale telefonico, in certi punti, è quasi assente...