Omicidio di Conegliano, Ippolito ha cercato di tagliare le mani alla mamma prima di sgozzarla

CONEGLIANO (TREVISO) - Aveva tentato disperatamente di difendesi l'87enne Maria Luisa Bazzo detta Gina. Ma non ce l'ha fatta. Suo figlio Ippolito Orsolina Zandegiacomo di 57 anni aveva tentato anche di tagliarle le mani, prima di sgozzarla.

Qualche mese fa il killer era stato denunciato per stalking

Qualche mese fa, Zandegiacomo era stato denunciato per stalking da una donna del posto, quella con cui lui diceva di avere una relazione. Lui era convinto che quella donna sempre di Parè fosse la sua fidanzata e che i sentimenti fossero corrisposti ma così non era. Tanto che lei si sentiva perseguitata e lo aveva denunciato. La stessa vittima ha però sottolineato che non si trattava di atti persecutori violenti. Lui si presentava sul posto di lavoro di lei e la aspettava, senza fare chissà qualche mossa. Lui, ai suoi amici, aveva raccontato che stava organizzando un giro a Padova per andare a pregare che la sua fidanzata rimanesse incinta. Forse riferendosi proprio alla giovane che seguiva. Però l'atteggiamento aveva destato preoccupazione nella donna. Ancor più oggi, dopo che il suo stalker ha ucciso sua madre a coltellate.

La perizia psichiatrica

Sarà fatta anche la perizia psichiatrica su Zandegiacomo che rimane ricoverato e sedato in ospedale. Il 57enne era in cura al centro dipendenze del Serd anche per droga oltre che per l'abuso di alcol ed era stato dichiarato come invalido civile e percepiva quindi la pensione di invalidità. Prima di ieri non aveva mai dato segnali di pericolosità nonostante quelle litigate a gran voce che i vicini di casa di via Einaudi hanno segnalato e sentito più volte. E prima dell'arrivo dei Carabinieri, ieri, ha anche cercato di togliersi la vita. Ora il patologo Antonello Cirnelli su delega del pubblico ministero Michele Permunian eseguirà anche un esame esterno sulla salma della donna. E la Procura di Treviso farà eseguire una perizia psichiatrica su di lui.