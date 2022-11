Anziana madre sgozzata, il killer trasferito nel carcere di Treviso

TREVISO - Ippolito Zandegiacomo, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Conegliano (TV) in quanto ritenuto il presunto autore dell'omicidio della madre, avvenuto il 24 ottobre scorso presso l'abitazione che l'anziana condivideva con il figlio, a Parè di Conegliano, si trova presso il carcere trevigiano di Santa Bona, dove è stato trasferito in serata proveniente dall'ospedale di Treviso ove era ricoverato.