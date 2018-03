Coniugi massacrati: i Ris a casa dei genitori di Sergio Papa

di Alberto Beltrame e Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REFRONTOLO -di, di, oppure disui pavimenti o sotto le scarpe in grado di confermare, oltre agli indizi già raccolti, dove sono stati trucidati il primo marzo i coniugi Nicolasi . Ieri mattina, su richiesta della Procura, i carabinieri deldi Parma si sono presentati in via Matteotti, a Refrontolo, nell'abitazione di Fulvio Papa e della moglie Maria Teresa, i genitori del 36enne arrestato sabato dai carabinieri e considerato l'unico responsabile del duplice delitto . La famiglia Papa non era stata informata del loro arrivo per il rischio di un'eventuale compromissione delle prove. La scientifica ha lavorato per tutto il giorno, tenendo a distanza curiosi e giornalisti. L'obiettivo degli investigatori è uno solo: trovare delle tracce inequivocabili che colleghino l'indagato al barbaro assassinio di Loris Nicolasi e della moglie Annamaria Niola...