I genitori del 36enne: «Sergio dice che è innocente? Noi gli crediamo»

di Roberto Ortolan e Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CISON DI VALMARINO - «Sergio dice che è innocente? Che non è stato lui a massacrare Loris Nicolasi e Annamaria Niola? Noi gli crediamo . Dobbiamo credergli. Per noi è innocente», queste, è filtrato, le parole che i genitori di Sergio Papa, il 36enne in carcere per duplice omicidio, avrebbero confidato all'avvocato Piergiorgio Oss. «Resta da capire come le parole di Fulvio Papa e della moglie Maria Teresa debbano essere interpretate alla luce dell'intercettazione ambientale, secondo gli inquirenti incriminante». Oddio, ma cosa .... ha fatto Sergio, avrebbero detto, parlottando, spiati dai militari. «Era la frase di due genitori affranti che cercavano di scacciare brutti pensieri dalla mente. Quel figlio che tanti problemi aveva dato non poteva averne combinato un'altra. E così grossa. Non sapevano nulla del delitto né tanto meno accusavano il figlio» precisa l'avvocato Oss. «Sull'inchiesta ci sono tanti aspetti da chiarire - aggiunge il legale - ma secondo me gli indizi di colpevolezza restano deboli»...