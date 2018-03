Coniugi massacrati, il 35enne: «Quel giorno non ero a Rolle: non li ho uccisi io»

di Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CISON DI VALMARINO -, il 36enne di Refrontolo arrestato ieri mattina per il duplice delitto di Cison di Valmarino in cui sono stati ferocemente uccisi Loris Nicolasi, 71 anni, e la moglie Annamaria Niola, di 68 , si dice. Di fronte al sostituito procuratore Davide Romanelli, che lo ha raggiunto in carcere a Santa Bona ieri pomeriggio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma al suo legale, l'avvocato Piergiorgio Oss,. «Io non c'entro» ha detto fornendo una spiegazione, più che un alibi, su dove si trovasse quel giorno. Ora si dovranno cercare riscontri. Di certo il 36enne, ex operaio senza fissa dimora con precedenti alle spalle, compresi alcuni problemi di tossicodipendenze, è apparso molto scosso e preoccupato.Un altro punto fermo delle indagini è che Sergio Papa conosceva i coniugi Nicolasi così come l'abitazione di via Marzolle e la casa rurale nel cui giardino sono stati accoltellati. Il 36enne è cresciuto nel paese accanto, a Refrontolo, appena al di là del crinale della collina, ma soprattutto tre anni fa, quando lavorava per una ditta della zona, uno dei tanti impieghi che il giovane ha svolto negli anni,. Un dettaglio che si è incastrato alla perfezione con le segnalazioni dal paese e i sospetti degli inquirenti, il cui quadro si è andato pian piano delineando negli ultimi giorni. La prova del nove arriverà la prossima settimana, una volta ricevuti i risultati definitivi sulleisolate dal Ris all'interno della villetta. Ma potrebbero esserci già delle conferme sulla coincidenza del profilo genetico...